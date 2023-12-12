Збій у роботі "Київстар" — українці відреагували мемами
У вівторок, 12 грудня, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадають у паніку й вже встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.
Новини.LIVE зібрали добірку мемів, які пов'язані зі збоєм у роботі "Київстар".
Жарти українців про "Київстар"
Хакерська атака на "Київстар"
Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.
Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.
Спочатку відновлення зв'язку у користувачів обіцяли за 4-5 годин, але генеральний директор компанії заявив, що остаточні терміни відновлення поки що невідомі.
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