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Збій у роботі "Київстар" — українці відреагували мемами

12 грудня 2023 16:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Збій у роботі "Київстар" — українці відреагували мемами
Додаток "Київстар" на смартфоні. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 12 грудня, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадають у паніку й вже встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.  

Новини.LIVE зібрали добірку мемів, які пов'язані зі збоєм у роботі "Київстар". 

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Збій у роботі "Київстар"
Мем про "Київстар" та подорожник. Фото: соцмережі
Збій у роботі "Київстар"
Мем про старість "Київстару". Фото: соцмережі
Збій у роботі "Київстар"
Мем про роботу інших мобільних операторів в Україні. Фото: соцмережі
Збій у роботі "Київстар"
Мем про "Київстар" та успіхи ЗСУ. Фото: соцмережі
Збій у роботі "Київстар"
Мем про "Київстар" та закриття метро в Києві. Фото: соцмережі
Збій у роботі "Київстар"
Мем про "Київстар". Фото: соцмережі

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток,  а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

Спочатку відновлення зв'язку у користувачів обіцяли за 4-5 годин, але генеральний директор компанії заявив, що остаточні терміни відновлення поки що невідомі. 

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