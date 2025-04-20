Путин объявил перемирие — как реагируют киевляне на заявление

Пасха. Фото: Новини.LIVE

Накануне Пасхи российский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии до 21 апреля. Киевляне рассказали, верят ли они заявлению лидера страны-террориста.

Об этом жители Киева рассказали в комментарии Новини.LIVE в воскресенье, 20 апреля.

Реклама

Читайте также:

Что говорят киевляне о российском перемирии

"Вчера после того, как он (Владимир Путин. — Ред.) сказал об этом, уже была воздушная тревога у нас. Мы смотрели — летала баллистика, летали "шахеды". Где-то баллистика, возле Вознесенского взрывы были. Это уже было после того, как объявили перемирие, то какое может быть перемирие? Соврал, как всегда", — говорит одна из женщин.

Женщина, которая отвечала на вопрос о перемирии. Фото: скриншот

Еще одна киевлянка отметила, что никто не верит заявлению Путина. Сразу после его слов была масштабная воздушная тревога в Украине.

Женщина, которая отвечала на вопрос о перемирии. Фото: скриншот

"Хочет перевооружиться, видимо, и все. Ему никто не верит", — добавила она.

А один из местных мужчин отметил, что очень надеется, но не верит.

Мужчина, который отвечал на вопрос о перемирии. Фото: скриншот

"Они говорят одно, а делают другое. Сегодня вот горят квартиры, такое перемирие у нас", — подчеркнул он.

Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, однако уже через несколько минут в Украине объявили воздушную тревогу.

А украинский лидер Владимир Зеленский 20 апреля рассказал о нарушении оккупантами своего же перемирия.