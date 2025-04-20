Путин объявил перемирие — как реагируют киевляне на заявление

Соврали, как всегда — реакция киевлян на российское перемирие
Накануне Пасхи российский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии до 21 апреля. Киевляне рассказали, верят ли они заявлению лидера страны-террориста.
Об этом жители Киева рассказали в комментарии Новини.LIVE в воскресенье, 20 апреля.
Что говорят киевляне о российском перемирии
"Вчера после того, как он (Владимир Путин. — Ред.) сказал об этом, уже была воздушная тревога у нас. Мы смотрели — летала баллистика, летали "шахеды". Где-то баллистика, возле Вознесенского взрывы были. Это уже было после того, как объявили перемирие, то какое может быть перемирие? Соврал, как всегда", — говорит одна из женщин.
Еще одна киевлянка отметила, что никто не верит заявлению Путина. Сразу после его слов была масштабная воздушная тревога в Украине.
"Хочет перевооружиться, видимо, и все. Ему никто не верит", — добавила она.
А один из местных мужчин отметил, что очень надеется, но не верит.
"Они говорят одно, а делают другое. Сегодня вот горят квартиры, такое перемирие у нас", — подчеркнул он.
Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, однако уже через несколько минут в Украине объявили воздушную тревогу.
А украинский лидер Владимир Зеленский 20 апреля рассказал о нарушении оккупантами своего же перемирия.
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