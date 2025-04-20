Путін оголосив перемирʼя — як реагують кияни на заяву

Великдень. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня російський диктатор Володимир Путін оголосив про перемирʼя до 21 квітня. Кияни розповіли, чи вірять вони заяві лідера країни-терориста.

Про це мешканці Києва розповіли в коментарі Новини.LIVE у неділю, 20 квітня.

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"Вчора після того, як він (Володимир Путін. — Ред.) сказав про це, вже була повітряна тривога в нас. Ми дивились — літала балістика, літали "шахеди". Десь балістика біля Вознесенського вибухи були. Це вже було після того, як оголосили перемирʼя, то яке може бути перемирʼя? Збрехав, як завжди", — каже одна з жінок.

Жінка, яка відповідала на запитання про перемирʼя. Фото: скриншот

Ще одна киянка зазначила, що ніхто не вірить заяві Путіна. Одразу після його слів була масштабна повітряна тривога в Україні.

Жінка, яка відповідала на запитання про перемирʼя. Фото: скриншот

"Хоче переозброїтися, мабуть, і все. Йому ніхто не вірить", — додала вона.

А один з місцевих чоловіків зазначив, що дуже сподівається, але не вірить.

Чоловік, який відповідав на запитання про перемирʼя. Фото: скриншот

"Вони кажуть одне, а роблять інше. Сьогодні ось горять квартири, таке перемирʼя в нас", — наголосив він.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про великоднє перемирʼя, однак вже за декілька хвилин в Україні оголосили повітряну тривогу.

А український лідер Володимир Зеленський 20 квітня розповів про порушення окупантами свого ж перемирʼя.