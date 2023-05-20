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Построили заново: в Киевской области восстановили мост, который взорвали оккупанты

20 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Построили заново: в Киевской области восстановили мост, который взорвали оккупанты
В Киевской области открыли движение по мосту. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через реку Таль Киевской области на трассе Киев — Иванков — Овруч возобновили движение по мосту, который взорвали оккупанты. Это произошло тогда, когда войска РФ отступали из Киевской области. Тогда в результате взрыва были разрушены все конструкции моста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

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"Мостом, который находится на трассе Киев — Иванков — Овруч, уже проехал первый автотранспорт. Мост, в частности, позволил восстановить полноценное транспортное сообщение между Киевом и Иванковской общиной. Это упростит логистику для местных жителей, а также улучшит доставку грузов", — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что само строительство длилось 7 месяцев.

"Активные работы начались в ноябре 2022 года. Мост через реку Таль возвели практически "с нуля": установили опоры, балки и пролетное строение. Он имеет 2 асфальтированные полосы движения и тротуары", — добавили в ведомстве.

Также там напомнили, что сейчас в Киевской области восстанавливают 10 мостов, которые были уничтожены во время боевых действий.

Напомним, российские оккупационные власти Крыма хотят в мае полностью возобновить движение по Крымскому мосту, который был поврежден в октябре прошлого года. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.

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