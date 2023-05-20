Збудували наново: на Київщині відновили міст, який підірвали окупанти

На Київщині відкрили рух мостом. Фото: Facebook

Через річку Таль, що на Київщині, на трасі Київ – Іванків – Овруч відновили рух мостом, який підірвали окупанти. Це сталося тоді, коли війська РФ відступали з Київської області. Тоді внаслідок вибуху буди зруйновані усі конструкції мосту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

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"Мостом, який знаходиться на трасі Київ – Іванків – Овруч, вже проїхав перший автотранспорт. Міст, зокрема, дозволив відновити повноцінне транспортне сполучення між Києвом та Іванківською громадою. Це спростить логістику для місцевих мешканців, а також поліпшить доставку вантажів", — йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що саме будівництво тривало 7 місяців.

"Активні роботи розпочалися у листопаді 2022 року. Міст через річку Таль звели практично "з нуля": встановили опори, балки та прогонову будову. Він має 2 асфальтовані смуги руху і тротуари", — додали у відомстві.

Також там нагадали, що зараз на Київщині відновлюють 10 мостів, які були знищені під час бойових дій.

Нагадаємо, російська окупаційна влада Криму хоче у травні повністю відновити рух пошкодженим вибухом в жовтні минулого року Кримським мостом. Для цього буде запущено другу залізничну гілку.