В Киеве парень и девушка продавали наркотики в интернете

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве 26-летний мужчина вместе со своей подругой продавали через интернет наркотики. Им обоим присудили тюремный срок.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 28 ноября.

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Что известно о схеме

Правоохранители выяснили, что 26-летний местный житель Киева вместе с 25-летней подругой прятали товар в пакетики из-под семян и продавали запрещенные вещества по почте.

Найденные наркотики у подозреваемых. Фото: Нацполиция

Найденные наркотики у подозреваемых. Фото: Нацполиция

Найденные наркотики у подозреваемых. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали фигурантов и во время обысков по их месту жительства изъяли каннабис, амфетамин и "Альфа-PVP" на общую сумму более 400 тысяч гривен.

Задержание подозреваемой. Фото: Нацполиция

"Приговором суда женщина была приговорена к пяти годам, а ее сообщник — к девяти годам лишения свободы, обоим с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно пограничники задержали уезжающую на отдых с наркотиками одесситку.

Также мы писали, что в Харькове разоблачили женщину, продававшую наркотики. Стоимость изъятого составляет более одного миллиона гривен.