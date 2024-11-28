В Киеве парень и девушка продавали наркотики в интернете

Сбывали наркотики через интернет — в Киеве осудили двух друзей
В Киеве 26-летний мужчина вместе со своей подругой продавали через интернет наркотики. Им обоим присудили тюремный срок.
Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 28 ноября.
Что известно о схеме
Правоохранители выяснили, что 26-летний местный житель Киева вместе с 25-летней подругой прятали товар в пакетики из-под семян и продавали запрещенные вещества по почте.
Полицейские задержали фигурантов и во время обысков по их месту жительства изъяли каннабис, амфетамин и "Альфа-PVP" на общую сумму более 400 тысяч гривен.
"Приговором суда женщина была приговорена к пяти годам, а ее сообщник — к девяти годам лишения свободы, обоим с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно пограничники задержали уезжающую на отдых с наркотиками одесситку.
Также мы писали, что в Харькове разоблачили женщину, продававшую наркотики. Стоимость изъятого составляет более одного миллиона гривен.
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