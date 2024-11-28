У Києві хлопець та дівчина продавали наркотики в інтернеті

Збували наркотики через інтернет — у Києві засудили двох друзів
У Києві 26-річний чоловік разом зі своєю подругою продавали через інтернет наркотики. Їм обом присудили тюремний термін.
Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 28 листопада.
Що відомо про схему
Правоохоронці з'ясували, що 26-річний місцевий мешканець Києва разом із 25-річною подругою ховали товар у пакетики з-під насіння й продавали заборонені речовини поштою.
Поліцейські затримали фігурантів й під час обшуків за їх місцем мешкання вилучили канабіс, амфетамін та "Альфа-PVP" на загальну суму понад 400 тисяч гривень.
"Вироком суду жінку було засуджено до п’яти років, а її спільника — до дев’яти років позбавлення волі, обом із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали одеситку, яка їхала на відпочинок з наркотиками.
Також ми писали, що у Харкові викрили жінку, яка продавала наркотики. Вартість вилученого становить понад один мільйон гривень.
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