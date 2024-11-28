У Києві хлопець та дівчина продавали наркотики в інтернеті

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві 26-річний чоловік разом зі своєю подругою продавали через інтернет наркотики. Їм обом присудили тюремний термін.

Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 28 листопада.

Читайте також:

Що відомо про схему

Правоохоронці з'ясували, що 26-річний місцевий мешканець Києва разом із 25-річною подругою ховали товар у пакетики з-під насіння й продавали заборонені речовини поштою.

Знайдені наркотики у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Знайдені наркотики у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Знайдені наркотики у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали фігурантів й під час обшуків за їх місцем мешкання вилучили канабіс, амфетамін та "Альфа-PVP" на загальну суму понад 400 тисяч гривень.

Затримання підозрюваної. Фото: Нацполіція

"Вироком суду жінку було засуджено до п’яти років, а її спільника — до дев’яти років позбавлення волі, обом із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали одеситку, яка їхала на відпочинок з наркотиками.

Також ми писали, що у Харкові викрили жінку, яка продавала наркотики. Вартість вилученого становить понад один мільйон гривень.