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Сбывал кокаин в центре Киева — полиция задержала наркоторговца

28 февраля 2024 09:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сбывал кокаин в центре Киева — полиция задержала наркоторговца
Задержанный наркоторговец. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве 20-летний местный житель приобрел наркотические вещества в Интернете и продавал их с наценкой своим знакомым. За 1 грамм наркотиков киевлянин потребовал 200 долларов. Правоохранители задержали торговца кокаином и выдвинули подозрение фигуранту.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в среду, 28 февраля.

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Столичные следователи установили, что задержанный покупал нарковещества в Интернете и сбывал их по более дорогой цене своим знакомым. Правоохранители задокументировали факты продажи кокаина наркодилером.

Выяснилось, что за 1 грамм наркотика фигурант требовал 200 долларов. Полиция задержала преступника во время последней реализации товара в кафе в центре Киева.

Во время обысков в квартире задержанного правоохранители обнаружили кроме кокаина еще и псилоцибиновые грибы, сильнодействующие лекарственные средства и фасовочные материалы.

Удалены наркотические вещества
Изъятые наркотические вещества. Фото: Нацполиция

Наркоторговцу сообщили о подозрении по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения полиции
Скриншот поста полиции

Напомним, в Харькове засудили 44-летнего мужчину за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Его наказали на семь лет заключения с конфискацией имущества.

В Одессе также разоблачили злоумышленника, который дважды сбывал наркотики и получил за это 3000 грн. Его задержали в квартире сразу после продажи. Мужчине грозит тюремное заключение.

Киев
наркотики
полиция
Украина
наркоторговля
опасные вещества
продажа
Нацполиция

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