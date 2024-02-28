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Збував кокаїн у центрі Києві — поліція затримала наркоторговця

28 лютого 2024 09:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Збував кокаїн у центрі Києві — поліція затримала наркоторговця
Затриманий наркоторговець. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві 20-річний місцевий житель придбав наркотичні речовини в Інтернеті та продавав їх з націнкою своїм знайомим. За 1 грам наркотиків киянин вимагав 200 доларів. Правоохоронці затримали торговця кокаїном та висунули фігуранту підозру.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у середу, 28 лютого.

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Столичні слідчі встановили, що затриманий купував наркоречовини в Інтернеті та збував їх за дорожчою ціною своїм знайомим. Правоохоронці задокументували факти продажу кокаїну наркодилером.

З'ясувалося, що за 1 грам психотропів фігурант вимагав 200 доларів. Поліція затримала злочинця під час останньої реалізації товару у приміщенні кафе в центрі Києва. 

Під час обшуків у квартирі затриманого правоохоронці виявили окрім кокаїну ще псилоцибінові гриби, сильнодійні лікарські засоби та фасувальні матеріали. 

Вилучені наркотичні речовини
Вилучені наркотичні речовини. Фото: Нацполіція

Наркоторговцю повідомили про підозру за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харкові засудили 44-річного чоловіка за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків. Його покарали на сім років ув'язнення з конфіскацією майна.

В Одесі також викрили зловмисника, який двічі збував наркотики й отримав за це 3000 грн. Його затримали у помешканні одразу після продажу. Чоловіку загрожує тюремне ув'язнення.

Київ
наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
небезпечні речовини
продаж
Нацполіція

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