Збував кокаїн у центрі Києві — поліція затримала наркоторговця
У Києві 20-річний місцевий житель придбав наркотичні речовини в Інтернеті та продавав їх з націнкою своїм знайомим. За 1 грам наркотиків киянин вимагав 200 доларів. Правоохоронці затримали торговця кокаїном та висунули фігуранту підозру.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у середу, 28 лютого.
У Києві затримали наркоторговця
Столичні слідчі встановили, що затриманий купував наркоречовини в Інтернеті та збував їх за дорожчою ціною своїм знайомим. Правоохоронці задокументували факти продажу кокаїну наркодилером.
З'ясувалося, що за 1 грам психотропів фігурант вимагав 200 доларів. Поліція затримала злочинця під час останньої реалізації товару у приміщенні кафе в центрі Києва.
Під час обшуків у квартирі затриманого правоохоронці виявили окрім кокаїну ще псилоцибінові гриби, сильнодійні лікарські засоби та фасувальні матеріали.
Наркоторговцю повідомили про підозру за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові засудили 44-річного чоловіка за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків. Його покарали на сім років ув'язнення з конфіскацією майна.
В Одесі також викрили зловмисника, який двічі збував наркотики й отримав за це 3000 грн. Його затримали у помешканні одразу після продажу. Чоловіку загрожує тюремне ув'язнення.
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