В Киеве состоялось мероприятие Индексе профессий — детали от Елены Зеленской

Первая леди Елена Зеленская. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве 22 мая состоялась презентация исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", организованный Фондом Первой леди Елены Зеленской. Мероприятие призвано, чтобы помочь детям выбрать профессии.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Зеленская рассказала, что в этом году исследование ее фонда было посвящено карьерным перспективам и мнениям детей о том, кем они хотят стать. Она отметила, что на сегодня очень мало бизнесов идут к подросткам, чтобы рассказывать о себе и знакомить их с новыми профессиями.

Екатерина Осадчая на презентации "Индекса профессий" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Елена Зеленская на презентации исследования. Фото: Новини.LIVE

Первая леди Украины считает, что сейчас важно, чтобы дети выбирали себе профессии не только из того, что предлагают им родители, а имели больше вариантов. Кроме того, она добавила, что сейчас ситуация ухудшает война.

Елена Зеленская на презентации исследования. Фото: Новини.LIVE

Юлия Свириденко на мероприятии в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спикеры на мероприятии в Киеве 22 мая. Фото: Новини.LIVE

"Война не улучшает ситуацию ни в чем, в том числе и в жизни детей. Это сложный возраст, когда дети должны принимать важные решения, а их еще и застала война: перемещение, потеря социальных навыков и связей, разлука с друзьями и семьей — это сложные испытания для детей", — отметила Елена Зеленская.

По ее словам, также есть большие проблемы из-за того, что сейчас образование онлайн и это сказывается.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, что Чехия помогает украинским больницам. Страны также подписали меморандумы об усилении сотрудничества в медицинском партнерстве.

Также Екатерина Осадчая дала советы, как мотивировать детей. Она считает, что следует внедрять в образовательный процесс инновационные методы, интересные школьникам.