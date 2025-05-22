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Головна Київ Зеленська взяла участь у заході про допомогу підліткам — фото

Зеленська взяла участь у заході про допомогу підліткам — фото

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Дата публікації: 22 травня 2025 17:32
У Києві відбувся захід Індексі професій — деталі від Олени Зеленської
Перша леді Олена Зеленська. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві 22 травня відбулася презентація дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", організований Фундацією Першої леді Олени Зеленської. Захід покликаний, аби допомогти дітям обрати професії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Зеленська розповіла, що цього року дослідження її фонду було присвячене кар'єрним перспективам та думкам дітей про те, ким вони хочуть стати. Вона наголосила, що станом на сьогодні дуже мало бізнесів йдуть до підлітків, аби розповідати про себе та знайомити їх з новими професіями. 

Індекс майбутнього у Києві
Катерина Осадча на презентації "Індексу професій" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Розвиток підлітків в Україні
Олена Зеленська на презентації дослідження. Фото: Новини.LIVE

Перша леді України вважає, що зараз важливо, аби діти обирали собі професії не лише з того, що пропонують їм батьки, а мали більше варіантів. Крім того, вона додала, що зараз ситуація погіршує війна.

Як допомогти дітям обрати професію
Олена Зеленська на презентації дослідження. Фото: Новини.LIVE
Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні
Юлія Свириденко на заході у Києві. Фото: Новини.LIVE
Олена Зеленська на презентації в Києві
Спікери на заході у Києві 22 травня. Фото: Новини.LIVE 

"Війна не покращує ситуацію ні в чому, зокрема, і в житті дітей. Це складний вік, коли діти мають приймати важливі рішення, а їх ще й застала війна: переміщення, втрата соціальних навичок та зв'язків, розлука з друзями та родиною — це складні випробування для дітей", — наголосила Олена Зеленська. 

За її словами, також є великі проблеми через те, що зараз освіта онлайн і це дається взнаки. 

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, що Чехія допомагає українським лікарням. Країни також підписали меморандуми про посилення співпраці у медичному партнерстві.

Також Катерина Осадча дала поради, як мотивувати дітей. Вона вважає, що слід впроваджувати в освітній процес інноваційні методи, цікаві школярам.

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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