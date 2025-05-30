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Зеленские посетили "Книжный Арсенал" в Киеве — что купили

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Дата публикации 30 мая 2025 17:12
Зеленский с женой посетили Книжный Арсенал и купили книги для военных
Владимир и Елена Зеленские выбирают книги. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетили "Книжный Арсенал" в Киеве в пятницу, 30 мая. Они приобрели несколько книг, которые передадут военным.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Супруги приобрели в издательстве Vivat такие книги:

  • "Майстер корабля" Юрий Яновский;
  • "Любий Едварде" Энн Наполитано;
  • "Зброя судного дня" Юрий Щербак;
  • артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей".

В "Видавництві Анетти Антоненко" Зеленские остановили свой выбор на книге "Убити тирана. Історія боротьби з тиранією від Цезаря до Каддафі". Кроме того, они приобрели "Кім Джійон, 1982 року народження" Чо Намджу.

В издательстве "Білка" супруги приобрели книгу "Шептуха" Тамары Орехи Зерня. На стенде "Абабагаламага" Владимиру и Елене Зеленской вручили "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксаны Стоминой.

А у издательства "Віхола" они приобрели еще три книги — "Бути українською" Ольги Дубчак, "З країни рижу та опію" Софии Яблонской и "Букурія. Історія одного плавання" Богдана Журавля.

Напомним, Новини.LIVE писали о книгах, которые стоит прочитать людям с тревожностью.

Кроме того, психологи рекомендуют ежедневное чтение для более глубокого понимания себя и окружающих.

Владимир Зеленский Киев война Елена Зеленская книги Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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