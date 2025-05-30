Зеленский с женой посетили Книжный Арсенал и купили книги для военных

Зеленские посетили "Книжный Арсенал" в Киеве — что купили
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетили "Книжный Арсенал" в Киеве в пятницу, 30 мая. Они приобрели несколько книг, которые передадут военным.
Об этом сообщает "Суспільне".
Что приобрели Зеленские на "Книжном Арсенале"
Супруги приобрели в издательстве Vivat такие книги:
- "Майстер корабля" Юрий Яновский;
- "Любий Едварде" Энн Наполитано;
- "Зброя судного дня" Юрий Щербак;
- артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей".
В "Видавництві Анетти Антоненко" Зеленские остановили свой выбор на книге "Убити тирана. Історія боротьби з тиранією від Цезаря до Каддафі". Кроме того, они приобрели "Кім Джійон, 1982 року народження" Чо Намджу.
В издательстве "Білка" супруги приобрели книгу "Шептуха" Тамары Орехи Зерня. На стенде "Абабагаламага" Владимиру и Елене Зеленской вручили "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксаны Стоминой.
А у издательства "Віхола" они приобрели еще три книги — "Бути українською" Ольги Дубчак, "З країни рижу та опію" Софии Яблонской и "Букурія. Історія одного плавання" Богдана Журавля.
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