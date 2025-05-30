Зеленський з дружиною відвідали Книжковий Арсенал і купили книги для військових

Володимир та Олена Зеленські обирають книги. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською відвідали "Книжковий Арсенал" у Києві у пʼятницю, 30 травня. Вони придбали декілька книжок, які передадуть військовим.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Що придбали Зеленські на "Книжковому Арсеналі"

Подружжя придбало у видавництві Vivat такі книги:

"Майстер корабля" Юрій Яновський;

"Любий Едварде" Енн Наполітано;

"Зброя судного дня" Юрій Щербак;

артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей".

У "Видавництві Анетти Антоненко" Зеленські зупинили свій вибір на книзі "Убити тирана. Історія боротьби з тиранією від Цезаря до Каддафі". Крім того, вони придбали "Кім Джійон, 1982 року народження" Чо Намджу.

У видавництві "Білка" подружжя придбало книгу "Шептуха" Тамари Горіхи Зерня. На стенді "Абабагаламага" Володимиру та Олені Зеленській вручили "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної.

А у видавництва "Віхола" вони придбали ще три книги — "Бути українською" Ольги Дубчак, "З країни рижу та опію" Софії Яблонської та "Букурія. Історія одного плавання" Богдана Журавля.

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