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Зеленські відвідали "Книжковий Арсенал" у Києві — що купили

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Дата публікації: 30 травня 2025 17:12
Зеленський з дружиною відвідали Книжковий Арсенал і купили книги для військових
Володимир та Олена Зеленські обирають книги. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською відвідали "Книжковий Арсенал" у Києві у пʼятницю, 30 травня. Вони придбали декілька книжок, які передадуть військовим.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Що придбали Зеленські на "Книжковому Арсеналі"

Подружжя придбало у видавництві Vivat такі книги:

  • "Майстер корабля" Юрій Яновський;
  • "Любий Едварде" Енн Наполітано;
  • "Зброя судного дня" Юрій Щербак;
  • артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей".

У "Видавництві Анетти Антоненко" Зеленські зупинили свій вибір на книзі "Убити тирана. Історія боротьби з тиранією від Цезаря до Каддафі". Крім того, вони придбали "Кім Джійон, 1982 року народження" Чо Намджу.

У видавництві "Білка" подружжя придбало книгу "Шептуха" Тамари Горіхи Зерня. На стенді "Абабагаламага" Володимиру та Олені Зеленській вручили "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної.

А у видавництва "Віхола" вони придбали ще три книги — "Бути українською" Ольги Дубчак, "З країни рижу та опію" Софії Яблонської та "Букурія. Історія одного плавання" Богдана Журавля.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про книги, які варто прочитати людям з тривожністю.

Крім того, психологи рекомендують щоденне читання для глибшого розуміння себе та навколишніх.

Володимир Зеленський Київ війна Олена Зеленська книги Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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