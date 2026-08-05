Зеленский: число жертв в результате обстрела Киевской области возросло до 17 человек

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Ночная ракетная атака на украинскую столицу и Киевскую область привела к разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Враг применил большое количество баллистического вооружения и ударных беспилотников для целенаправленного уничтожения объектов мирной инфраструктуры. На данный момент число жертв достигло 17, еще 44 человека получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия российской атаки

Наиболее серьезных повреждений и разрушений подвергся Броварской район вблизи Киева, где под ударом оказались склады и логистические центры. Оккупанты наносили удары по объектам, которые вообще не имеют никакого отношения к армии или ведению войны, в частности по территории пивоваренной компании и складам строительных материалов.

"На данный момент известно о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области. Еще 17 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", — заявил Владимир Зеленский.

Мощный взрывной удар также значительно повредил железнодорожную станцию.

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Призыв к западным партнерам

Глава государства подчеркнул, что этой трагедии, а также гибели и ранений десятков ни в чем не повинных людей можно было бы избежать при наличии достаточного количества современного противоракетного вооружения.

"Перехватчики баллистических ракет — это то, что могло бы спасти жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать противоракетное вооружение приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза и G7 ввести жесткие санкции против российских заводов, производящих компоненты для баллистических ракет.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский запросил экстренный зимний пакет помощи, включающий 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, с целью надежного прикрытия критически важной инфраструктуры в зимний период.

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара российских войск в ночь на 5 августа были разрушены ключевые логистические и производственные мощности компании Эпицентр. В результате атаки России компания лишилась одного из крупнейших цехов по производству керамики в Европе.