Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Зеленский объяснил, какая ситуация со светом и теплом в Киеве

Зеленский объяснил, какая ситуация со светом и теплом в Киеве

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 20:59
Зеленский рассказал о сложной ситуации со светом и теплом в Киеве
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какая сейчас ситуация в Киеве со светом и теплом. По его словам, она сложная по большинству показателей.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в Киеве со светом и теплом

Зеленский рассказал, что над восстановлением в Киеве работают более 40 бригад Укрзализныци, а их количество увеличат до 60.

"Сейчас именно в Киеве до сих пор даже сложно по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления. "Нафтогаз" тоже увеличит количество бригад, которые помогают именно Киеву", — отметил глава государства.

Кроме того, МВД развернуло более 200 пунктов обогрева, за сутки в которые обратились почти 9 тысяч человек.

"Работает программа пакетов тепла. По состоянию на это время, на эту неделю почти 40 тысяч пакетов выдано в тех регионах, где потребности больше всего", — добавил Зеленский.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль рассказал о ситуации со светом в Украине. Он провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее Шмыгаль сообщил, какие энергообъекты Украины атаковали оккупанты 7 февраля.

Владимир Зеленский Киев война Укрзализныця отопление свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации