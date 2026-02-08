Зеленский рассказал о сложной ситуации со светом и теплом в Киеве

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какая сейчас ситуация в Киеве со светом и теплом. По его словам, она сложная по большинству показателей.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Ситуация в Киеве со светом и теплом

Зеленский рассказал, что над восстановлением в Киеве работают более 40 бригад Укрзализныци, а их количество увеличат до 60.

"Сейчас именно в Киеве до сих пор даже сложно по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления. "Нафтогаз" тоже увеличит количество бригад, которые помогают именно Киеву", — отметил глава государства.

Кроме того, МВД развернуло более 200 пунктов обогрева, за сутки в которые обратились почти 9 тысяч человек.

"Работает программа пакетов тепла. По состоянию на это время, на эту неделю почти 40 тысяч пакетов выдано в тех регионах, где потребности больше всего", — добавил Зеленский.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль рассказал о ситуации со светом в Украине. Он провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее Шмыгаль сообщил, какие энергообъекты Украины атаковали оккупанты 7 февраля.