Зеленський розповів про складну ситуацію зі світлом і теплом у Києві

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, яка наразі ситуація в Києві зі світлом та теплом. За його словами, вона складна за більшістю показників.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в Києві зі світлом та теплом

Зеленський розповів, що над відновленням у Києві працюють понад 40 бригад Укрзалізниці, а їх кількість збільшать до 60.

"Зараз саме в Києві досі навіть складно по більшості показників. Це стосується і електрики, і опалення. "Нафтогаз" теж збільшить кількість бригад, які допомагають саме Києву", — зазначив глава держави.

Крім того, МВС розгорнуло понад 200 пунктів обігріву, за добу до яких звернулися майже 9 тисяч людей.

"Працює програма пакунків тепла. Станом на цей час, на цей тиждень майже 40 тисяч пакунків видано в тих регіонах, де потреби найбільше", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль розповів про ситуацію зі світлом в Україні. Він провів засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Раніше Шмигаль повідомив, які енергообʼєкти України атакували окупантів 7 лютого.