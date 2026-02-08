Відео
Головна Київ Зеленський пояснив, яка ситуація зі світлом і теплом в Києві

Зеленський пояснив, яка ситуація зі світлом і теплом в Києві

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 20:59
Зеленський розповів про складну ситуацію зі світлом і теплом у Києві
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, яка наразі ситуація в Києві зі світлом та теплом. За його словами, вона складна за більшістю показників.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація в Києві зі світлом та теплом

Зеленський розповів, що над відновленням у Києві працюють понад 40 бригад Укрзалізниці, а їх кількість збільшать до 60.

"Зараз саме в Києві досі навіть складно по більшості показників. Це стосується і електрики, і опалення. "Нафтогаз" теж збільшить кількість бригад, які допомагають саме Києву", — зазначив глава держави.

Крім того, МВС розгорнуло понад 200 пунктів обігріву, за добу до яких звернулися майже 9 тисяч людей. 

"Працює програма пакунків тепла. Станом на цей час, на цей тиждень майже 40 тисяч пакунків видано в тих регіонах, де потреби найбільше", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль розповів про ситуацію зі світлом в Україні. Він провів засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Раніше Шмигаль повідомив, які енергообʼєкти України атакували окупантів 7 лютого.

Володимир Зеленський Київ війна Укрзалізниця опалення світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
