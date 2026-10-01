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Главная Киев Зеленский отреагировал на удар дрона по школе в Киеве

Зеленский отреагировал на удар дрона по школе в Киеве

Ua ru
1 октября 2026 12:00
Зеленский отреагировал на удар Шахеда по школе в Киеве 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Утром 1 октября в Киеве российский ударный дрон поразил здание обычной школы. Благодаря тому, что все находились в укрытии, никто из учеников и учителей не пострадал. На месте работают спасательные службы, ликвидируя последствия разрушений и пожара. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить давление на агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Реакция Зеленского на атаку РФ по школе в Киеве 1 октября

Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку российских войск по гражданской инфраструктуре столицы. На этот раз вражеский беспилотник протаранил здание обычного столичного учебного заведения. В настоящее время территорию обследуют соответствующие службы.

В результате взрыва дрона на третьем этаже школы возник пожар, который пришлось тушить пожарным. Здание получило повреждения фасада, также были выбиты двери и оконные рамы, а одна из стен частично обрушилась.

Удар дрона по школі в Києві
Последствия удара дрона по школе в Киеве 1 октября. Фото: ГСЧС Киева
Київ школа атака дрона
Спасатели работают на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

Комментируя инцидент, президент подчеркнул, что агрессор целенаправленно пытается уничтожить жизнь в Украине, нападая на учебные заведения и детей.

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"Российские ублюдки продолжают наносить удары по жизни нашей страны, украинским детям, нашим школам, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары. Рассчитываем на дополнительное давление со стороны партнеров на Россию и дополнительные пакеты поддержки для Украины. Работаем над каждой такой договоренностью. Спасибо всем, кто помогает Украине и украинцам!" — говорится в заявлении главы государства.

Президент выразил благодарность всем, кто продолжает поддерживать государство в условиях постоянного террора.

Новини.LIVE сообщали, что Россия начала атаковать энергообъекты в Киеве. Так, следствием очередного российского удара 30 сентября стало повреждение генерирующих мощностей Трипольской ТЭС.

На фоне вражеских атак столица и Киевская область временно возвращаются к лимитам потребления. Как отметил эксперт по энергетике Станислав Игнатьев, в течение ближайших двух суток в регионе будут действовать плановые графики отключений света.

Владимир Зеленский Киев обстрелы дроны школа Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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