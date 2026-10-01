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Зеленський відреагував на удар дрона по школі в Києві

Ua ru
1 жовтня 2026 12:00
Зеленський відреагував на удар Шахеда по школі в Києві 1 жовтня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У Києві вранці, 1 жовтня,  російський ударний дрон влучив у будівлю звичайної школи. Завдяки перебуванню в укритті ніхто з учнів та вчителів не постраждав. На місці працюють рятувальні служби, ліквідуючи наслідки руйнувань і пожежі. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск на агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави. 

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Реакція Зеленського на атаку РФ по школі в Києві 1 жовтня

Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку російських військ по цивільній інфраструктурі столиці. Цього разу ворожий безпілотник протаранив будівлю звичайного столичного навчального закладу. Наразі територію обстежують відповідні служби.

Унаслідок вибуху дрона на третьому поверсі школи виникло загоряння, яке довелося приборкувати пожежникам. Будівля отримала пошкодження фасаду, також вибито двері та віконні рами, а також частково обвалилася одна зі стін.

Удар дрона по школі в Києві
Наслідки удару дрона по школі в Києві 1 жовтня. Фото: ДСНС Києва
Київ школа атака дрона
Рятувальники працюють на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

Коментуючи інцидент, президент наголосив, що агресор цілеспрямовано намагається знищити життя в Україні, атакуючи освітні заклади та дітей.

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"Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. Розраховуємо на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України. Працюємо щодо кожної такої домовленості. Дякую всім, хто допомагає Україні та українцям!" — йдеться у заяві глави держави.

Президент висловив вдячність усім, хто продовжує підтримувати державу в умовах постійного терору.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія почала атакували енергооб'єкти в Києві. Так наслідком чергового російського удару 30 вересня стало пошкодження генераційних потужностей Трипільської ТЕС

На тлі ворожих атак столиця та Київська область тимчасово повертаються до лімітів споживання. Як зазначив експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв, протягом найближчих двох діб у регіоні діятимуть планові графіки відключень світла.

Володимир Зеленський Київ обстріли дрони школа Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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