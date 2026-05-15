Главная Киев Зеленский почтил память 24 погибших от обстрела в Киеве

Дата публикации 15 мая 2026 10:43
Владимир Зеленский кладет цветы на руины дома. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский посетил в пятницу, 15 мая, разрушенную многоэтажку в столице, где в результате российского удара погибли 24 человека. Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что стойкость Украины защищает от нападения России другие народы мира. В Киеве сегодня объявлен траур по убитым Россией жителям столицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский возложил цветы на руинах дома в Дарницком районе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к жилому дому, который был практически уничтожен во время недавней ракетной атаки. Глава государства почтил память жителей, которые стали жертвами российского удара.

Спасатели показывают последствия российского удара по дому. Фото: ГСЧС Киева

"Почтил память погибших на месте дома, разрушенного в результате удара российской ракеты. Здесь Россия унесла жизни 24 человек, среди которых трое детей", - сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский общается со спасателями ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Владимир Зеленский также призвал международное сообщество не забывать о том, какой ценой Украина ежедневно сдерживает врага. По словам президента, стойкость украинцев является барьером для дальнейшего расширения войны:

"Мир должен помнить, какую цену ежедневно платит Украина, чтобы российская агрессия не распространялась на другие народы", — подчеркнул глава государства.

Новини.LIVE писали также и о том, что Владимир Зеленский призвал партнеров помочь Украине усилить защиту от баллистических атак. Он сообщил, что 13 стран участвуют в программе PURL, которая должна помочь Украине укрепиться.

Сегодня в пятницу, 15 мая, в ГСЧС официально объявили об окончании спасательно-поисковой операции в Дарницком районе Киева, где рухнул полностью целый подъезд жилой многоэтажки. Работы продолжались более 28 часов.

Отдельно Владимир Зеленский сообщал, что в дом ударила российская ракета Х-101. Он обратил внимание, что маркировка ракеты указывает на то, что ее изготовили в 2026 году, а значит Россия до сих пор может обходить санкции и закупать необходимые детали.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
