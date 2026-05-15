Зеленський вшанував пам’ять 24 загиблих від обстрілу в Києві

Володимир Зеленський кладе квіти на руїни будинку. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю, 15 травня, зруйновану багатоповерхівку в столиці, де внаслідок російського удару загинули 24 людини. Президент висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що стійкість України захищає від нападу Росії інші народи світу. У Києві сьогодні оголошено траур за вбитими Росією мешканцями столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський поклав квіти на руїнах будинкуу Дарницькому районі

Президент України Володимир Зеленський прибув до житлового будинку, який був практично знищений під час нещодавньої ракетної атаки. Глава держави вшанував пам'ять мешканців, які стали жертвами російського удару.

Рятувальники показують наслідки російського удару по будинку. Фото: ДСНС Києва

"Вшанував пам'ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей", — повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський спілкується з рятувальниками ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Володимир Зеленський також закликав міжнародну спільноту не забувати про те, якою ціною Україна щодня стримує ворога. За словами президента, стійкість українців є бар’єром для подальшого розширення війни:

Читайте також:

"Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи", — підкреслив глава держави.

Новини.LIVE писали також й про те, що Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти Україні посилити захист від балістичних атак. Він повідомив, що 13 країн беруть участь у програмі PURL, яка має допомогти Україні зміцнитися.

Сьогодні у п'ятницю, 15 травня, в ДСНС офіційно оголосили про закінчення рятувально-пошукової операції у Дарницькому районі Києва, де завалився повністю цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Роботи тривали більш як 28 годин.

Окремо Володимир Зеленський повідомляв, що в будинок вдарила російська ракета Х-101. Він звернув увагу, що маркування ракети вказує на те, що її виготовили в 2026 році, а отже Росія досі може обходити санкції та закуповувати необхідні деталі.