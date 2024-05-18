У России нет достаточно сил для повторного наступления на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наступление россиян на Харьковскую область и оценил силы противника по захвату Киева. По его мнению, враг не сможет осуществить наступление на столицу, как это было в 2022 году.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию AFP.

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Украинский лидер заявил, что у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу", как это было в феврале 2022 года.

Однако Украина и ее страны-партнеры не должны показывать слабость. Он считает, что Украина и ее западные союзники не должны показывать слабость, поэтому призвал развернуть две батареи ЗРК Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью.

"Они как зверь… Если они чувствуют слабость где-то в этом направлении, они будут давить", — добавил Зеленский.

Ранее президент заявил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая, но не "стабилизированная". Россия может усилить свое наступление и атаковать Харьков, хотя понимают, что это будет очень тяжело.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.