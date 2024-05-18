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Зеленський пояснив, яка ймовірність повторного наступу росіян на Київ

18 травня 2024 10:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни не мають достатньо сил для повторного наступу на Київ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наступ росіян на Харківську область та оцінив сили противника щодо захоплення Києва. На його думку, ворог не зможе здійснити наступ на столицю, як це було у 2022 році.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню AFP.

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Український лідер заявив, що у Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю", як це було у лютому 2022 року.

Однак Україна та її країни-партнери не повинні демонструвати слабкість. Він вважає, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість, тому закликав розгорнути дві батареї ЗРК Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю.

"Вони як звір… Якщо вони відчувають слабкість десь у цьому напрямку, вони будуть тиснути", — додав Зеленський.

Раніше президент заявив, що наразі ситуація у Харківській області контрольована, але не "стабілізована". Росія може посилити свій наступ й атакувати Харків, хоча розуміють, що це буде дуже важко.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Володимир Зеленський
Київ
окупанти
війна в Україні
наступ

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