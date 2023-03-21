Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Владимир Зеленский почтил защитников, погибших в боях за Мощун

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших защитников, которые защищали и освобождали село Мощун Киевской области. Глава государства заявил, что эти сражения стали одним из переломных моментов в полномасштабной войне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подробности визита

Как отмечается в сообщении, глава государства отдал честь погибшим защитникам Украины у памятного знака "Ангелам победы" в Мощуне.

"Я вместе со всеми вами сегодня здесь, где год назад проходили события такого масштаба и такого значения. Это битва за Мощун — небольшое село, ставшее местом большой отваги, большого подвига наших великих людей. Ваших великих родных и близких. Небольшое село возле Киева, что стало его большим щитом", — заявил Зеленский.

Он напомнил, что военные обороняли село более двух недель и участвовали в постоянных тяжелых боях. Они уничтожали элитные подразделения российских десантных войск и морской пехоты.

Президент рассказал, что россияне трижды хотели организовать в районе села переправу основных сил и прорваться в Киев, но все их попытки оказались провальными.

"Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним — и вся Украина", — добавил он.

По словам главы государства, с завершившейся успехом 21 марта битвы за Мощун началось освобождение всей Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.

Напомним, сегодня, 21 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.