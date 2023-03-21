Зеленський приїхав у Мощун під Києвом та вшанував пам'ять загиблих захисників

Володимир Зеленський вшанував захисників, які загинули у боях за Мощун

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників, які обороняли та звільняли село Мощун Київської області. Глава держави заявив, що ці бої стали одним з переломних моментів у повномасштабній війні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Подробиці візиту

Як зазначається у повідомленні, глава держави віддав честь загиблим захисникам України біля пам'ятного знаку "Янголам перемоги" у Мощуні.

"Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому проходили події такого масштабу і такого значення. Це битва за Мощун — невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних та близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом", — заявив Зеленський.

Він нагадав, що військові обороняли село понад два тижні та брали участь у постійних важких боях. Вони знищували елітні підрозділи російських десантних військ та морської піхоти.

Президент розповів, що росіяни тричі хотіли організувати в районі села переправу основних сил та прорватися на Київ, але всі їхні спроби виявилися провальними.

"Утримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним — і вся Україна", — додав він.

За словами глави держави, з битви за Мощун, яка завершилася успіхом 21 березня, почалося звільнення усієї Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.