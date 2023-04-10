Зеленский назначил нового главу Киевской ОВА: кто им стал

Новый глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Фото: google.com

Сегодня, 10 апреля, Президент Украины назначил нового главу Киевской ОВА. Им стал Руслан Кравченко.

Вышел указ на сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Новый глава Киевской ОВА

Руслан Кравченко — бывший руководитель Бучанской окружной прокуратуры, кандидат на должность главы НАБУ в 2023-м, проигравший в конкурсе.

Он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

В январе президент Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской областной государственной администрации, другим указом назначив его заместителем руководителя Офиса президента.

Напомним, что 24 февраля 2022 года украинское правительство на всякий случай разделили на две части. Основные министры и премьер остались в Киеве, а "резервное правительство" вывезли в Прикарпатье.