Зеленський призначив нового голову Київської ОВА: хто ним став

Новий голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Фото: google.com

Сьогодні, 10 квітня, Президент України призначив нового голову Київської ОВА. Ним став Руслан Кравченко.

Вийшов указ на сайті Президента України Володимира Зеленського.

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Новий голова Київської ОВА

Руслан Кравченко — колишній керівник Бучанської окружної прокуратури, кандидат на посаду голови НАБУ в 2023-му, який програв у конкурсі.

Він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

У січні президент Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації, іншим указом призначивши його заступником керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року український уряд про всяк випадок розділили на дві частини. Основні міністри і прем’єр залишилися у Києві, а "резервний уряд" вивезли на Прикарпаття.