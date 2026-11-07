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Главная Киев Зеленский: РФ нанесла удары по подстанциям, соединяющим две АЭС с Киевом

Зеленский: РФ нанесла удары по подстанциям, соединяющим две АЭС с Киевом

Ua ru
7 ноября 2026 11:21
Зеленский заявил о ракетном ударе по Киеву с использованием 36 баллистических ракет facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив 172 беспилотника и 36 баллистических ракет, все из которых направили на Киев и область. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении энергетических подстанций, соединяющих атомные электростанции с центральными регионами, а также о девяти пострадавших, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава государства, передает портал Новини.LIVE.

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Обстрел Киева
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Зеленский рассказал о последствиях атаки на энергетику

По словам главы государства, главной целью российского удара вновь стала энергетическая инфраструктура. В столице возникли серьезные проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.

Помимо энергетических объектов, повреждены жилые дома и Северный мост, частично разрушен детский сад.

Обстрел Киева
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

В Киевской области российские войска атаковали подстанции, которые обеспечивают связь Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций с Киевом и центральными регионами страны.

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Также повреждения зафиксированы на подстанциях Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Всего под ударами оказались Киев и еще 12 регионов. Пострадали девять человек, в том числе один ребенок.

В регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные и спасательные работы.

Зеленский обратился к США после массированного удара

Президент Украины подчеркнул, что Россия продолжает наращивать интенсивность атак накануне трехсторонних переговоров.

"Когда Россия пытается погрузить Киев — многомиллионный город — и всю страну в блэкаут, нельзя оставлять Украину один на один с этой угрозой", — заявил Зеленский.

Президент призвал Соединенные Штаты увеличить двустороннюю поддержку и усилить внимание Конгресса к ситуации в Украине.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость двухпартийного единства в вопросах безопасности, помощи и санкционного давления на российского президента Владимира Путина.

"Решимость и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после ночной атаки 7 ноября в Киеве возникли серьезные перебои с электричеством, теплом и водой. Российские удары повредили энергообъекты в Киевской и Житомирской областях.

Также Новини.LIVE писал, что в результате ракетного обстрела столицы пострадали три человека, среди которых ребенок. В Соломенском районе повреждены несколько пятиэтажек.

Владимир Зеленский Киев АЭС обстрелы война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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