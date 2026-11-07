Зеленський: РФ ударила по підстанціях, які зʼєднують дві АЕС із Києвом
Російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі з яких спрямували на Київ та область. Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження енергетичних підстанцій, що з'єднують атомні електростанції з центральними регіонами, а також про дев'ятьох постраждалих, серед яких дитина.
Про це повідомив глава держави, передає портал Новини.LIVE.
Зеленський розповів про наслідки атаки на енергетику
За словами глави держави, головною ціллю російського удару знову стала енергетична інфраструктура. У столиці виникли серйозні проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
Крім енергетичних об'єктів, пошкоджено житлові будинки та Північний міст, частково зруйновано дитячий садок.
На Київщині російські війська атакували підстанції, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни.
Також пошкодження зафіксовано на підстанціях Вінницької, Житомирської, Рівненської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Загалом під ударами опинилися Київ та ще 12 регіонів. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема одна дитина.
У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні та рятувальні роботи.
Зеленський звернувся до США після масованого удару
Президент України наголосив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність атак напередодні тристоронніх переговорів.
"Коли Росія намагається штовхнути Київ — багатомільйонне місто — і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці", — заявив Зеленський.
Президент закликав Сполучені Штати збільшити двосторонню підтримку та посилити увагу Конгресу до ситуації в Україні.
Окремо глава держави наголосив на необхідності двопартійної єдності у питаннях безпеки, допомоги та санкційного тиску на російського президента Володимира Путіна.
"Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", — підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після нічної атаки 7 листопада в Києві виникли серйозні перебої зі світлом, теплом і водою. Російські удари пошкодили енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині.
Також Новини.LIVE писав, що внаслідок ракетного обстрілу столиці постраждали троє людей, серед яких дитина. У Солом'янському районі пошкоджено кілька п'ятиповерхівок.