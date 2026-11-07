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Головна Київ Зеленський: РФ ударила по підстанціях, які зʼєднують дві АЕС із Києвом

Зеленський: РФ ударила по підстанціях, які зʼєднують дві АЕС із Києвом

Ua ru
7 листопада 2026 11:21
Зеленський заявив про атаку 36 балістичних ракет на Київ facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі з яких спрямували на Київ та область. Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження енергетичних підстанцій, що з'єднують атомні електростанції з центральними регіонами, а також про дев'ятьох постраждалих, серед яких дитина.

Про це повідомив глава держави, передає портал Новини.LIVE.

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Обстрел Киева
Результати обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Зеленський розповів про наслідки атаки на енергетику

За словами глави держави, головною ціллю російського удару знову стала енергетична інфраструктура. У столиці виникли серйозні проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.

Крім енергетичних об'єктів, пошкоджено житлові будинки та Північний міст, частково зруйновано дитячий садок.

Обстрел Киева
Результати обстрілу Києва. Фото: ДСНС

На Київщині російські війська атакували підстанції, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни.

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Також пошкодження зафіксовано на підстанціях Вінницької, Житомирської, Рівненської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Загалом під ударами опинилися Київ та ще 12 регіонів. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема одна дитина.

У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні та рятувальні роботи.

Зеленський звернувся до США після масованого удару

Президент України наголосив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність атак напередодні тристоронніх переговорів.

"Коли Росія намагається штовхнути Київ — багатомільйонне місто — і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці", — заявив Зеленський.

Президент закликав Сполучені Штати збільшити двосторонню підтримку та посилити увагу Конгресу до ситуації в Україні.

Окремо глава держави наголосив на необхідності двопартійної єдності у питаннях безпеки, допомоги та санкційного тиску на російського президента Володимира Путіна.

"Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після нічної атаки 7 листопада в Києві виникли серйозні перебої зі світлом, теплом і водою. Російські удари пошкодили енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок ракетного обстрілу столиці постраждали троє людей, серед яких дитина. У Солом'янському районі пошкоджено кілька п'ятиповерхівок.

Володимир Зеленський Київ АЕС обстріли війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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