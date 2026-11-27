Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в преддверии зимы российские войска пытаются нарушить сообщение между правым и левым берегами Днепра, чтобы разделить украинцев. По его словам, Москва стремится посеять хаос среди гражданского населения на фоне значительных потерь и неудачных операций на фронте.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на интервью Зеленского журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Реклама

Северный мост в Киеве. Фото: Reuters

Россия атакует мосты через Днепр

Глава государства предупредил, что Украину ожидает сложная зима. Среди главных вызовов он назвал защиту мостов и усиление противовоздушной обороны, в частности обеспечение системами Patriot.

"Теперь они хотят отрезать два берега — это означает отрезать людей", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что при таких обстоятельствах особенно важно обеспечить бесперебойную работу больниц и доступность медицинской помощи для жителей обоих берегов Днепра.

Читайте также:

По словам Зеленского, после неудач на поле боя Россия усилила попытки дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Агрессор пытается разделить военных и гражданских, а также усилить давление на украинские власти посредством атак на инфраструктуру.

Готовится ли Украина к эвакуации городов

Зеленский заявил, что главным приоритетом остается защита населенных пунктов и сохранение жизни людей.

В то же время глава государства подчеркнул, что каждый гражданин имеет право самостоятельно решать, оставаться дома или переезжать в другой регион.

Президент отметил, что российские войска стремятся заставить украинцев покинуть свои города, особенно на востоке страны.

Отдельно Зеленский заверил, что Украина продолжит защищать столицу всеми возможными способами.

"Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны", — подытожил глава государства.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что 26 ноября руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов объяснил цель российских атак на мосты в Киеве. По его словам, противник пытается осложнить украинскую логистику и поставки необходимых ресурсов на фронт.

Также Новини.LIVE сообщали, что Зеленский подвел итоги дальнобойных ударов Сил обороны по территории России за неделю. Украинские военные атаковали нефтяную инфраструктуру, предприятия оборонной промышленности, военные аэродромы и самолеты в 11 регионах РФ. Ударам также подверглись российские объекты в акватории Черного моря.