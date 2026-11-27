Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні зими російські війська намагаються порушити сполучення між правим і лівим берегами Дніпра, щоб розділити українців. За його словами, Москва прагне посіяти хаос серед цивільного населення на тлі значних втрат і невдалих операцій на фронті.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Зеленського журналістці BBC Сарі Рейнсфорд.

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Північний міст у Києві. Фото: Reuters

Росія атакує мости через Дніпро

Глава держави попередив, що Україну очікує складна зима. Серед головних викликів він назвав захист мостів та посилення протиповітряної оборони, зокрема забезпечення системами Patriot.

"Тепер вони хочуть відрізати два береги — це означає відрізати людей", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що за таких обставин особливо важливо забезпечити безперебійну роботу лікарень та доступність медичної допомоги для жителів обох берегів Дніпра.

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За словами Зеленського, після невдач на полі бою Росія посилила спроби дестабілізувати ситуацію всередині України.

Агресор намагається розділити військових і цивільних, а також посилити тиск на українську владу через атаки на інфраструктуру.

Чи готується Україна до евакуації міст

Зеленський заявив, що головним пріоритетом залишається захист населених пунктів і збереження життя людей.

Водночас глава держави наголосив, що кожен громадянин має право самостійно вирішувати, залишатися вдома чи переїжджати до іншого регіону.

Президент зазначив, що російські війська прагнуть змусити українців залишити свої міста, особливо на сході країни.

Окремо Зеленський запевнив, що Україна продовжуватиме захищати столицю всіма можливими способами.

"Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що 26 листопада керівник Офісу Президента Кирило Буданов пояснив мету російських атак на мости в Києві. За його словами, противник намагається ускладнити українську логістику та постачання необхідних ресурсів на фронт.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський підбив підсумки далекобійних ударів Сил оборони по території Росії за тиждень. Українські військові атакували нафтову інфраструктуру, підприємства оборонної промисловості, військові аеродроми та літаки в 11 регіонах РФ. Ударів також зазнали російські об'єкти в акваторії Чорного моря.