Зеленский раскритиковал защиту энергообъектов Киева

Президент Украины Владимир Зеленский после сегодняшнего массированного удара РФ по энергетической системе раскритиковал уровень защиты энергообъектов в Киеве. Глава государства отметил, что есть вопросы к защите столичных ТЭЦ-5 и 6.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в пятницу, 10 октября.

Зеленский о недостаточной защите энергообъектов Киева

После сегодняшнего обстрела критической инфраструктуры Украины Зеленский раскритиковал уровень защиты энергетических объектов. Он отметил, что в Киеве до сих пор не все сделано для безопасности ТЭЦ.

"Я недоволен, например, если мы возьмем Киев... ЕСТЬ ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Ведь вопрос не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру, коммунальным предприятиям Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война она одна на всех", — отметил президент.

Зеленский добавил, что в то же время в Украине для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже есть большое количество трансформаторов.

"Мы будем все делать. И там, где местные власти и частный сектор не способны, все равно мы все это должны защищать", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, что Зеленский подытожил последствия массированного удара России по энергосистеме Украины 10 октября.

Также Зеленский обсудил массированную атаку РФ на энергетику Украины с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.