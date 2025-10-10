Зеленський розкритикував захист енергооб'єктів Києва

Зеленський розкритикував рівень захисту енергооб'єктів у Києві
Президент України Володимир Зеленський після сьогоднішнього масованого удару РФ по енергетичній системі розкритикував рівень захисту енергооб'єктів у Києві. Глава держави зазначив, що є питання до захисту столичних ТЕЦ-5 та 6.
Про це український лідер заявив під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.
Зеленський про недостатній захист енергооб'єктів Києва
Після сьогоднішнього обстрілу критичної інфраструктури України Зеленський розкритикував рівень захисту енергетичних об’єктів. Він зазначив, що у Києві досі не все зроблено для безпеки ТЕЦ.
"Я незадоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ... Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна вона одна на всіх", — зазначив президент.
Зеленський додав, що водночас в Україні для захисту та швидкого відновлення енергооб’єктів вже є велика кількість трансформаторів.
"Ми будемо все робити. І там, де місцева влада і приватний сектор не здатні, однаково ми все це маємо захищати", — резюмував український лідер.
Нагадаємо, що Зеленський підсумував наслідки масованого удару Росії по енергосистемі України 10 жовтня.
Також Зеленський обговори масовану атаку РФ на енергетику України з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Читайте Новини.LIVE!