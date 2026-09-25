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Главная Киев Зеленский сообщил о четырех погибших в результате удара по Киеву

Зеленский сообщил о четырех погибших в результате удара по Киеву

Ua ru
25 сентября 2026 16:28
Зеленский рассказал подробности об ударе по Киеву
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Киеве в результате российского удара дроном по офисному зданию погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, в том числе один ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский после этого призвал мир ответить на российские атаки ужесточением санкций и увеличением дальности ударов украинских вооруженных сил.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Результаты атаки на Киев
Киев после российской атаки. Фото: ГСЧС Киева

Зеленский рассказал о последствиях ударов

По словам Президента, спасательные и другие экстренные службы продолжают работать на местах, которые атаковала Россия. Глава государства выразил соболезнования семьям и близким погибших и поблагодарил специалистов, которые помогают пострадавшим.

Также Зеленский сообщил об атаке беспилотника на склад сети фастфудов "МакДональдз". Глава государства подчеркнул, что российские удары приходятся по гражданским объектам, и, кроме складов ресторанов и супермаркетов, это жилые дома, детские сады, дата-центры и интернет-провайдеры.

По словам Президента, такие атаки влияют на возможность людей оставаться на связи, учиться и работать.

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Киев после российской атаки. Фото: ГСЧС Киева

Зеленский призвал мир усилить давление на РФ

Зеленский подчеркнул необходимость международной реакции на российские удары. По его мнению, украинские дальнобойные возможности и санкционное давление должны действовать одновременно.

"Важно, чтобы ответ мира на все это был и чтобы Россия ощущала последствия за свой террор", — заявил Зеленский.

Также он добавил, что санкции партнеров и украинские дальнобойные средства должны обеспечить конкретные последствия для России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что утром 25 сентября российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом в Печерском районе Киева. В результате атаки погиб 14-летний мальчик, по меньшей мере семь жителей получили ранения.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 25 сентября Россия атаковала Киев ударными дронами, а последствия зафиксировали как минимум в двух районах столицы. В Подольском районе повреждено нежилое здание, а в Соломенском — 25-этажный жилой дом.

Владимир Зеленский Киев обстрелы война в Украине жертвы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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