Зеленський розповів деталі щодо удару по Києву

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Києві внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення, серед них дитина. Президент України Володимир Зеленський після цього закликав світ відповісти на російські атаки посиленням санкцій та української далекобійності.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

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Київ після російської атаки. Фото: ДСНС Києва

Зеленський розповів про наслідки ударів

За словами Президента, рятувальні та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях, які атакувала Росія. Глава держави висловив співчуття родинам і близьким загиблих та подякував фахівцям, які допомагають постраждалим.

Також Зеленський повідомив про атаку безпілотника на склад мережі фастфудів "МакДональдз". Глава держави наголосив, що російські удари припадають на цивільні об'єкти, й, крім складів ресторанів та супермаркетів, це житлові будинки, дитячі садки, дата-центри та інтернет-провайдери.

За словами Президента, такі атаки впливають на можливість людей залишатися на зв'язку, навчатися та працювати.

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Київ після російської атаки. Фото: ДСНС Києва

Зеленський закликав світ посилити тиск на РФ

Зеленський наголосив на необхідності міжнародної реакції на російські удари. На його думку, українські далекобійні можливості та санкційний тиск мають діяти одночасно.

"Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповідні на свій терор", — заявив Зеленський.

Також він додав, що санкції партнерів та українські далекобійні засоби мають забезпечити конкретні наслідки для Росії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вранці 25 вересня російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопець, щонайменше семеро мешканців дістали поранення.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч на 25 вересня Росія атакувала Київ ударними дронами, а наслідки зафіксували щонайменше у двох районах столиці. У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю, а в Солом'янському — 25-поверховий житловий будинок.