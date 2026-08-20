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Главная Киев Зеленский уволил главу РГА Оболонского района Киева

Зеленский уволил главу РГА Оболонского района Киева

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Дата публикации 20 августа 2026 12:07
Кирилл Фесик подал в отставку с поста председателя Оболонской РГА
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг, 20 августа, распоряжение об увольнении Кирилла Фесика, возглавлявшего Оболонскую районную государственную администрацию в Киеве. Соответствующее решение глава государства принял после того, как чиновник самостоятельно подал заявление об отставке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий документ.

Владимир Зеленский уволил Кирилла Фесика

Должность главы Оболонской районной государственной администрации в Киеве покинул Кирилл Фесик. Инициатором такого шага выступил сам чиновник, написав соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

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Документ. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил прекращение полномочий главы столичного района, подписав распоряжение №101/2026-рп.

Кирилл Фесик занимал эту должность с 18 мая 2020 года по распоряжению Президента Украины.

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Как сообщал ранее сайт Новини.LIVE, Кирилл Фесик сообщил, что на территории Оболонского района столицы подготовлено ориентировочно 450 защитных сооружений и бомбоубежищ, львиная доля которых находится под непосредственным контролем районной администрации.

Вместе с тем уже бывший глава районной администрации сообщал о затянувшемся кризисе в деятельности земельной комиссии Киевского городского совета, работа которой парализована на протяжении почти полутора лет. По словам чиновника, длительный мораторий на принятие решений по землеустройству заморозил развитие инфраструктурных проектов.

Владимир Зеленский Киев увольнение Оболонь
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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