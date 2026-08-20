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Головна Київ Зеленський звільнив главу РДА Оболонського району Києва

Зеленський звільнив главу РДА Оболонського району Києва

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Дата публікації: 20 серпня 2026 12:07
Кирило Фесик подав у відставку з посади голови Оболонської РДА
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 20 серпня, розпорядження про звільнення Кирила Фесика, який очолював Оболонську районну державну адміністрацію у Києві. Відповідне рішення глава держави ухвалив після того, як посадовець самостійно подав заяву про відставку.

Про це Новини.LIVE повідомляє посилаючись на відповідний документ.

Володимир Зеленський звільнив Кирила Фесика

Посаду голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві залишив Кирило Фесик. Ініціатором такого кроку виступив сам посадовець, написавши відповідну заяву на звільнення за власним бажанням.

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Документ. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський затвердив припинення повноважень очільника столичного району, підписавши розпорядження №101/2026-рп. 

Кирило Фесик очолював дану посаду з18 травня 2020 року за розпорядженням Президента України. 

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Як повідомляв Новини.LIVE раніше, Кирило Фесик повідомляв, що на території Оболонського району столиці підготовлено орієнтовно 450 захисних споруд і бомбосховищ, левова частка яких перебуває під безпосереднім контролем районної адміністрації. 

Разом із тим уже колишній очільник районної адміністрації повідомляв про тривалу кризу в діяльності земельної комісії Київської міської ради, робота якої паралізована впродовж майже півтора року. За словами посадовця довготривалий мораторій на ухвалення рішень щодо землевпорядкування заморозив розвиток інфраструктурних проєктів.

Володимир Зеленський Київ звільнення Оболонь
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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