Зеленский прокомментировал столкновения в Петропавловской Борщаговке

Зеленский впервые отреагировал на беспорядки в Петропавловской Борщаговке
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14 ноября 2026 12:18
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал беспорядки, которые произошли 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле дома с военнослужащими Национальной гвардии. Глава государства выразил убеждение, что инцидент был заранее подготовлен, и призвал правоохранительные органы установить все обстоятельства произошедшего.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, сообщает Новини.LIVE.
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