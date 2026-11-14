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Главная Киев Зеленский впервые отреагировал на беспорядки в Петропавловской Борщаговке

Зеленский впервые отреагировал на беспорядки в Петропавловской Борщаговке

Ua ru
14 ноября 2026 12:18
Зеленский прокомментировал столкновения в Петропавловской Борщаговке
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал беспорядки, которые произошли 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле дома с военнослужащими Национальной гвардии. Глава государства выразил убеждение, что инцидент был заранее подготовлен, и призвал правоохранительные органы установить все обстоятельства произошедшего.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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