Зеленский прокомментировал столкновения в Петропавловской Борщаговке

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал беспорядки, которые произошли 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле дома с военнослужащими Национальной гвардии. Глава государства выразил убеждение, что инцидент был заранее подготовлен, и призвал правоохранительные органы установить все обстоятельства произошедшего.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Новость дополняется