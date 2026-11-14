Зеленський прокоментував сутички в Петропавлівській Борщагівці

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував заворушення, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині біля будинку з військовослужбовцями Національної гвардії. Глава держави висловив переконання, що інцидент був заздалегідь підготовлений, та закликав правоохоронні органи встановити всі обставини подій.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Новини.LIVE.

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