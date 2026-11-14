Зеленський прокоментував сутички в Петропавлівській Борщагівці

Зеленський уперше відреагував на заворушення в Петропавлівській Борщагівці
Ua ru
14 листопада 2026 12:18
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував заворушення, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині біля будинку з військовослужбовцями Національної гвардії. Глава держави висловив переконання, що інцидент був заздалегідь підготовлений, та закликав правоохоронні органи встановити всі обставини подій.
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Новини.LIVE.
Реклама
Новина доповнюється
Читайте також: