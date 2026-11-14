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Зеленський уперше відреагував на заворушення в Петропавлівській Борщагівці

Ua ru
14 листопада 2026 12:18
Зеленський прокоментував сутички в Петропавлівській Борщагівці
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував заворушення, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині біля будинку з військовослужбовцями Національної гвардії. Глава держави висловив переконання, що інцидент був заздалегідь підготовлений, та закликав правоохоронні органи встановити всі обставини подій.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Новини.LIVE.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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