Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Сегодня в Украине в 83-ю годовщину трагедии чтят память жертв Бабьего Яра. В Киеве церемония состоялась на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 29 сентября.

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Президент почтил память жертв Бабьего Яра

В воскресенье, 29 сентября, Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в 1941-1943 годах. Церемония состоялась на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Зеленский установил лампадку у памятного знака "Менора". Офис Президента

"Мы не можем забывать о таких страшных временах — фашизма, нацизма. Должны об этом напоминать всем. Вспоминать не только в Украине, но и напоминать всем, кто за границами нашего государства, что такие страшные времена не могут вернуться снова", — заявил президент.

Сообщается, что представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.

Чествование жертв Бабьего Яра. Фото: Офис Президента

Всего за время оккупации нацисты убили почти все еврейское население в городе — около 100 тысяч человек. Только в течение 29-30 сентября 1941 года они расстреляли более 30 тысяч человек в Киеве.

"Вечная память всем жертвам Бабьего Яра. Никогда такие трагедии не должны вернуться снова", — написал глава государства.

Напомним, Зеленский отмечал, что Бабий Яр является символом худших преступлений, которые совершаются тогда, когда мир закрывает на это глаза.

Мы сообщали, что в Одессе состоялась церемония памяти жертв трагедии Бабьего Яра.