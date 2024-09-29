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Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру в Києві — відео

29 вересня 2024 15:05
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сьогодні в Україні у 83-ті роковини трагедії вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру.  У Києві церемонія відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 29 вересня.

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Президент ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру

У неділю, 29 вересня, Зеленський ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках. Церемонія відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Бабин Яр Київ
Зеленський встановив лампадку біля пам'ятного знаку "Менора". Офіс Президента

"Ми не можемо забувати про такі страшні часи – фашизму, нацизму. Маємо про це нагадувати всім. Згадувати не лише в Україні, а й нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову", — заявив президент.

Повідомляється, що представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. 

Вшанування жертв Бабиного Яру у Києві
Вшанування жертв Бабиного Яру. Фото: Офіс Президента

Загалом за час окупації нацисти вбили майже все єврейське населення у місті — близько 100 тисяч людей. Лише впродовж 29-30 вересня 1941 року вони розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві.

"Вічна памʼять усім жертвам Бабиного Яру. Ніколи такі трагедії не мають повернутися знову", — написав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський наголошував, що Бабин Яр є символом найгірших злочинів, які відбуваються тоді, коли світ закриває на це очі.

Ми повідомляли, що в Одесі відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. 

Володимир Зеленський Бабин Яр Голокост євреї жертви

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