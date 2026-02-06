Зеленский вернул Киевскому авиационному институту статус национального

Зеленский встретился со студентами КАИ — что обсудили
Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 6 февраля, посетил Государственный университет "Киевский авиационный институт". Он вернул ему статус национального.
Зеленский посетил Киевский авиационный институт
"По случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова присвоил Государственному университету "Киевский авиационный институт" статус национального", — отметил Зеленский.
В университете Зеленский пообщался со студентами и преподавателями. По его словам, на встрече были более 400 студентов с разных факультетов. Украинский лидер поблагодарил за теплое общение, важные вопросы и развитие авиации, а также соответствующего образования.
"Направление авиации, в частности, и образование в этой сфере чрезвычайно важны для Украины. Это приоритет, который, наверное, какое-то долгое время был потерян. Но государство фокусируется на этом направлении. Это важная составляющая безопасности и развития Украины", — добавил Зеленский.
