Зеленський повернув Київському авіаційному інституту статус національного

Зеленський зустрівся зі студентами КАІ — що обговорили
Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 6 лютого, відвідав Державний університет "Київський авіаційний інститут". Він повернув йому статус національного.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис глави держави повідомив у Telegram.
Зеленський відвідав Київський авіаційний інститут
"З нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного", — зазначив Зеленський.
В університеті Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами. За його словами, на зустрічі були понад 400 студентів із різних факультетів. Український лідер подякував за тепле спілкування, важливі питання та розвиток авіації, а також відповідної освіти.
"Напрям авіації, зокрема, й освіта в цій сфері є надзвичайно важливими для України. Це пріоритет, який, напевно, якийсь довгий час було втрачено. Але держава фокусується на цьому напрямі. Це важлива складова безпеки й розвитку України", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 6 лютого Зеленський повідомив про 30-ту річницю з дня підняття прапора України на станції "Академік Вернадський".
Раніше глава держави анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!