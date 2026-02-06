Зеленський повернув Київському авіаційному інституту статус національного

Ксенія Семенова та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 6 лютого, відвідав Державний університет "Київський авіаційний інститут". Він повернув йому статус національного.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис глави держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський відвідав Київський авіаційний інститут

"З нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Студенти Київського авіаційного інституту. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В університеті Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами. За його словами, на зустрічі були понад 400 студентів із різних факультетів. Український лідер подякував за тепле спілкування, важливі питання та розвиток авіації, а також відповідної освіти.

Володимир Зеленський спілкується зі студентами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Студенти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський зі студентами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Напрям авіації, зокрема, й освіта в цій сфері є надзвичайно важливими для України. Це пріоритет, який, напевно, якийсь довгий час було втрачено. Але держава фокусується на цьому напрямі. Це важлива складова безпеки й розвитку України", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 лютого Зеленський повідомив про 30-ту річницю з дня підняття прапора України на станції "Академік Вернадський".

Раніше глава держави анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ.