Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Зеленський зустрівся зі студентами КАІ — що обговорили

Зеленський зустрівся зі студентами КАІ — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 22:49
Зеленський повернув Київському авіаційному інституту статус національного
Ксенія Семенова та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 6 лютого, відвідав Державний університет "Київський авіаційний інститут". Він повернув йому статус національного.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис глави держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський відвідав Київський авіаційний інститут

"З нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного", — зазначив Зеленський.

Зеленський відвідав Київський авіаційний інститут
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Студенти КАІ
Студенти Київського авіаційного інституту. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В університеті Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами. За його словами, на зустрічі були понад 400 студентів із різних факультетів. Український лідер подякував за тепле спілкування, важливі питання та розвиток авіації, а також відповідної освіти. 

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський спілкується зі студентами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Студенти КАІ
Студенти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський та студенти КАІ
Зеленський зі студентами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Напрям авіації, зокрема, й освіта в цій сфері є надзвичайно важливими для України. Це пріоритет, який, напевно, якийсь довгий час було втрачено. Але держава фокусується на цьому напрямі. Це важлива складова безпеки й розвитку України", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 лютого Зеленський повідомив про 30-ту річницю з дня підняття прапора України на станції "Академік Вернадський".

Раніше глава держави анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ

Володимир Зеленський Київ студенти Україна Університет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації