Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню защитников и защитниц в Киевской крепости

Зеленский на мероприятиях ко Дню защитников и защитниц. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

В Киеве прошли мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины. На церемонии присутствовали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, послы государств-партнеров, представители высшего военного командования, учащиеся военных лицеев.

Об этом на своей странице в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Военные приняли участие в мероприятии

В мероприятии приняли участие украинские защитники и члены их семей. Кроме того, присутствовали лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Военного лицея Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Военно-морского лицея, Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Детский корпус" имени И.Г. Харитоненка ДПСУ, Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел.

Зеленский выступил перед военными в Киевской крепости

Мероприятия ко Дню защитника и защитниц. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Мероприятия ко Дню защитника и защитниц. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Владимир Зеленский убежден, что украинская смелость принесет мир нашему государству.

"Стойкость наших людей должна гарантировать целостность нашего государства. И это будет. Наше единство должно дать нам возможность пройти весь путь, который необходимо, чтобы изгнать оккупанта из нашей земли. И это будет. Смелость, стойкость, единство — то, чего нельзя терять, чтобы не потерять Украину", — акцентировал Президент.

Глава государства выразил благодарность всем, кто укрепляет новую и величественную историю свободы для Украины и украинцев.

"Я желаю всем нашим защитникам, нашим защитницам никогда не упускать никакой возможности для Украины. Надо каждую возможность обращать в приближение нашей победы — и победа будет!" — подчеркнул Президент Украины.

Премьер-министр Украины принял участие в мероприятии

Мероприятия ко Дню защитника и защитниц. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Мероприятия ко Дню защитника и защитниц. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram, что Президент раздал военным и спасателям награды.

"Украинские воины, полицейские и спасатели получили государственные награды. В частности, награждены Герои, павшие за нашу свободу. Вечная слава и память погибшим! Сил, выдержки и скорейшей победы всем украинским бойцам", — написал Шмыгаль.

Ранее мы уже рассказывали, что 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

Напоминаем, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским воинам в День защитников и защитниц. Он поблагодарил их за их героическую борьбу и подчеркнул, что Победа в войне неизбежна.