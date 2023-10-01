Зеленський взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць у Київській фортеці

Зеленський на заходах до Дня захисників і захисниць. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

У Києві відбулися заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. На церемонії були присутні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, посли держав-партнерів, представники вищого військового командування, учні військових ліцеїв.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав прем'єр міністр України Денис Шмигаль.

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Військові взяли участь у заході

В заході брали участь українські захисники та члени їхніх родин. Крім того, були присутні ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І. Г. Харитоненка ДПСУ, Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Зеленський виступив перед військовими у Київській фортеці

Заходи до Дня захисника і захисниць. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Заходи до Дня захисника і захисниць. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Володимир Зеленський висловив переконання, що українська сміливість принесе мир нашій державі.

"Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. І це буде. Наша єдність має дати нам змогу пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупанта з нашої землі. І це буде. Сміливість, стійкість, єдність — те, чого не можна втрачати, щоб не втратити Україну", — акцентував Президент.

Глава держави висловив вдячність усім, хто зміцнює нову й величну історію свободи для України та українців.

"Я бажаю всім нашим захисникам, нашим захисницям ніколи не втрачати жодної можливості для України. Треба кожну можливість обертати в наближення нашої перемоги — і перемога буде!" — наголосив Президент України.

Прем'єр-міністр України взяв участь у заході

Заходи до Дня захисника і захисниць. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Заходи до Дня захисника і захисниць. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль повідомив на свой сторінці у Telegram, що Президент роздав військовим і рятувальникам нагороди.

"Українські воїни, поліцейські та рятувальники отримали державні нагороди. Зокрема нагороджені Герої, які полягли за нашу свободу. Вічна слава та пам’ять загиблим! Сил, витримки та якнайшвидшої перемоги всім українським бійцям", — написав Шмигаль.

Раніше ми вже розповідали, що 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.

Нагадуємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських воїнів у День захисників і захисниць. Він подякував їм за їхню героїчну боротьбу і наголосив, що Перемога у війні неминуча.