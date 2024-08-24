Дуда призвал помиловать отступающих россиян, Зеленский ответил

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: скриншот

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если российские солдаты уйдут с территории Украины, он лично позвонит Владимиру Зеленскому с просьбой не обстреливать их во время отступления. На это глава нашего государства ответил, что в такой момент он может быть не на связи.

Об этом сообщает издание "Мы-Украина" в субботу, 24 августа.

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"Когда кто-то нападает на кого-то, будет избит и будет иметь потери. Глупо тот, кто не принимает этого во внимание", — отметил польский лидер.

Дуда отметил, что если российским военным разрешат вернуться домой и украинское войско будет тогда атаковать, то он первым позвонит Зеленскому.

"Не бомбите их, они уходят. Я могу обещать это российским солдатам", — сказал Дуда.

Реагируя на эти слова, президент Зеленский пошутил, что может быть занят в момент этого звонка.