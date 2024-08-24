Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Зеленський жартома відреагував на заклик Дуди помилувати росіян, що відступають arrow

Зеленський жартома відреагував на заклик Дуди помилувати росіян, що відступають

24 серпня 2024 18:34
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Дуда закликав помилувати відступаючих росіян, Зеленський відповів
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо російські солдати заберуться геть з території України, він особисто зателефонує Володимиру Зеленському з проханням не обстрілювати їх під час відступу. На це очільник нашої держави відповів, що в таку мить він може бути не на зв'язку.

Про це повідомляє видання "Ми-Україна" у суботу, 24 серпня.

Читайте також:

Дуда попросив не бомбардувати російських військових

"Коли хтось нападає на когось, буде побитий і буде мати втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги", — зазначив польський лідер.

Дуда зазначив, що якщо російським військовим дозволять повернутися додому і українське військо буде тоді атакувати, то він перший подзвонить Зеленському.

"Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть. Я можу обіцяти це російським солдатам", — сказав Дуда.

Реагуючи на ці слова, президент Зеленський пожартував, що може бути зайнятий в момент цього дзвінка.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський росіяни Україна Анджей Дуда полонені війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Військовозобов'язані можуть анулювати вручену повістку — що для цього потрібно

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

18:45 Години у заторах та чергах на виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

18:43 Зеленський вручив бойовим льотчикам пам'ятну стрічку "Привиди Києва" — деталі

18:34 Зеленський жартома відреагував на заклик Дуди помилувати росіян, що відступають

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

18:22 Буду вечеряти — за яких умов бойовий медик Петро Конопля припинить голодування

18:11 Україну накриє хвиля спеки — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

18:02 В Іспанії розробили інноваційні турбіни для генераії електроенергії — в чому їх перевага

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

19:05 Військовозобов'язані можуть анулювати вручену повістку — що для цього потрібно

18:45 Години у заторах та чергах на виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

18:43 Зеленський вручив бойовим льотчикам пам'ятну стрічку "Привиди Києва" — деталі

18:34 Зеленський жартома відреагував на заклик Дуди помилувати росіян, що відступають

18:22 Буду вечеряти — за яких умов бойовий медик Петро Конопля припинить голодування

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

18:11 Україну накриє хвиля спеки — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра

18:02 В Іспанії розробили інноваційні турбіни для генераії електроенергії — в чому їх перевага

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

17:36 Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

17:35 Скандал у лікарні на Одещині — у закладі оновили меню для пацієнтів

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті