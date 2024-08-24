Дуда закликав помилувати відступаючих росіян, Зеленський відповів

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: скриншот

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо російські солдати заберуться геть з території України, він особисто зателефонує Володимиру Зеленському з проханням не обстрілювати їх під час відступу. На це очільник нашої держави відповів, що в таку мить він може бути не на зв'язку.

Про це повідомляє видання "Ми-Україна" у суботу, 24 серпня.

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"Коли хтось нападає на когось, буде побитий і буде мати втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги", — зазначив польський лідер.

Дуда зазначив, що якщо російським військовим дозволять повернутися додому і українське військо буде тоді атакувати, то він перший подзвонить Зеленському.

"Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть. Я можу обіцяти це російським солдатам", — сказав Дуда.

Реагуючи на ці слова, президент Зеленський пожартував, що може бути зайнятий в момент цього дзвінка.