Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве — о чем говорили
Двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки в понедельник, 22 апреля, прибыла с визитом в Киев. С американскими конгрессменами уже встретился Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с делегацией Конгресса США
"Встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Спасибо за этот визит после очень мощного и критически важного для нас решения. Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", — отметил Президент.
Он рассказал, что во время встречи с конгрессменами обсудили:
- макрофинансовую поддержку;
- военную помощь, в том числе потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации;
- поддержку в развитии украинской оборонной промышленности.
Кроме того, Зеленский пообщался о конфискации замороженных активов РФ, поддержке Украины на пути к вступлению в НАТО, гарантии безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.
На такое решение отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что это показывает лидерство США на международной арене.
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