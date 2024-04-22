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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве — о чем говорили

22 апреля 2024 22:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве — о чем говорили
Президент Владимир Зеленский с делегацией Конгресса США. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки в понедельник, 22 апреля, прибыла с визитом в Киев. С американскими конгрессменами уже встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с делегацией Конгресса США

"Встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Спасибо за этот визит после очень мощного и критически важного для нас решения. Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", — отметил Президент.

встреча Зеленского с конгрессменами США 22 апреля
Встреча с делегацией Конгресса в США. Фото: ОП

Он рассказал, что во время встречи с конгрессменами обсудили:

  • макрофинансовую поддержку;
  • военную помощь, в том числе потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации;
  • поддержку в развитии украинской оборонной промышленности.
встреча Зеленского с конгрессменами США 22 апреля
Встреча с делегацией Конгресса в США. Фото: ОП

Кроме того, Зеленский пообщался о конфискации замороженных активов РФ, поддержке Украины на пути к вступлению в НАТО, гарантии безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира.

Зеленский с конгрессменами США
Скриншот поста Зеленского

Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

На такое решение отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что это показывает лидерство США на международной арене.

Владимир Зеленский
США
Киев
Конгресс
финансовая помощь
война в Украине

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