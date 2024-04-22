Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США у Києві — про що говорили

Президент Володимир Зеленський з делегацією Конгресу США. Фото: ОП

Двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки у понеділок, 22 квітня, прибула з візитом до Києва. З американськими конгресменами вже зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США

"Зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Дякую за цей візит після дуже потужного та критично важливого для нас рішення. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною, що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником", — зазначив Президент.

Зустріч з делегацією Конгресу США. Фото: ОП

Він розповів, що під час зустрічі з конгресменами обговорили:

макрофінансову підтримку;

військову допомогу, зокрема потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації;

підтримку в розвитку української оборонної промисловості.

Зустріч з делегацією Конгресу США. Фото: ОП

Крім того, Зеленський поспілкувався про конфіскацію заморожених активів РФ, підтримку України на шляху до вступу в НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

На таке рішення відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що це демонструє лідерство США на міжнародній арені.