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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США у Києві — про що говорили

22 квітня 2024 22:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США у Києві — про що говорили
Президент Володимир Зеленський з делегацією Конгресу США. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки у понеділок, 22 квітня, прибула з візитом до Києва. З американськими конгресменами вже зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США

"Зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Дякую за цей візит після дуже потужного та критично важливого для нас рішення. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною, що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником", — зазначив Президент.

зустріч Зеленського з конгресменами США 22 квітня
Зустріч з делегацією Конгресу США. Фото: ОП

Він розповів, що під час зустрічі з конгресменами обговорили:

  • макрофінансову підтримку;
  • військову допомогу, зокрема потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації;
  • підтримку в розвитку української оборонної промисловості. 
зустріч Зеленського з конгресменами США 22 квітня
Зустріч з делегацією Конгресу США. Фото: ОП

Крім того, Зеленський поспілкувався про конфіскацію заморожених активів РФ, підтримку України на шляху до вступу в НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру.

Зеленський з конгресменами США
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

На таке рішення відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що це демонструє лідерство США на міжнародній арені.

Володимир Зеленський
США
Київ
Конгрес
фінансова допомога
війна в Україні

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