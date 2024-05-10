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Зеленский встретился с президентом Словакии в Киеве — что известно

10 мая 2024 15:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский встретился с президентом Словакии в Киеве - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Фото архивное: Офис президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В столице Украины в пятницу, 10 мая, состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Для нее это уже четвертый визит в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE с места происшествия.

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Это был прощальный визит Чапутовой в Киев, поскольку ее срок в должности истекает в середине июня. Важно отметить, что она отличалась активной поддержкой военной помощи Украине, даже в то время, когда глава правительства Словакии Роберто Фицо выражал противоположное мнение.

В ходе встречи обе стороны выразили благодарность друг другу за плодотворное сотрудничество во время полномасштабной войны. Чапутова подчеркнула, что Словакия была одной из первых стран, помогшей Украине самолетами и противовоздушными оборонными системами.

Зеленский со своей стороны обратился к той части населения Словакии, которая не выступает за поддержку Украины. Он подчеркнул, что если Россия оккупирует Украину полностью, то вражеские ракеты смогут лететь и до их страны.

"Сегодня мы рассмотрели подробно ситуацию на фронте. Я отметил попытку российских кафиров расширить свои агрессивные действия в Донецкой и Харьковской областях. Также мы обсудили наши потребности, включая оружие, необходимое для того, чтобы помешать их планам", — рассказал Зеленский о встрече с Чепутовой в Telegram.

Президент Украины отметил, что не все партнеры быстро выполняют согласованные обязательства, потому он надеется на максимальную поддержку.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил информацию, что российские оккупанты начали новую волну наступления в Харьковской области. Пока там продолжаются жесткие бои.

Накануне Президент Украины провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсудили подготовку к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии.

Владимир Зеленский
Киев
военная помощь
Словакия
Украина
президент
война в Украине

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