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Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини у Києві — що відомо

10 травня 2024 15:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини у Києві — що відомо
Президент України Володимир Зеленський з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Фото архівне: Офіс Президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У столиці України в п'ятницю, 10 травня, відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Для неї це вже четвертий візит в Україну за часів повномасштабної війни.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Це був прощальний візит Чапутової до Києва, оскільки її термін на посаді завершується в середині червня. Важливо зазначити, що вона відзначалася активною підтримкою військової допомоги Україні, навіть у тих часах, коли голова уряду Словаччини Роберто Фіцо виражав протилежну думку.

Під час зустрічі обидві сторони висловили вдячність одне одному за плідну співпрацю під час повномасштабної війни. Чапутова підкреслила, що Словаччина була однією з перших країн, яка допомогла Україні літаками та протиповітряними оборонними системами.

Зеленський, зі свого боку, звернувся до тієї частини населення Словаччини, яка не виступає за підтримку України. Він підкреслив, що якщо Росія окупує Україну повністю, то ворожі ракети зможуть летіти й до їхньої країни.

"Сьогодні ми розглянули докладно ситуацію на фронті. Я наголосив на спробі російських окупантів розширити свої агресивні дії в Донецькій та Харківській областях. Також ми обговорили наші потреби, включаючи зброю, необхідну для того, щоб завадити їхнім планам", — розповів Зеленський про зустріч з Чапутовою у Telegram. 

Президент України відмітив, що не всі партнери швидко виконують узгоджені зобов'язання, тому він сподівається на максимальну підтримку. 

Нагадаємо раніше Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої. 

Напередодні Президент України провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили підготовку до Глобального Саміту миру у Швейцарії.

Володимир Зеленський
Київ
військова допомога
Словаччина
Україна
президент
війна в Україні

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